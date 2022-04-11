Нагельсман рассказал о плане «Баварии» на ответный матч 1/4 финала ЛЧ с «Вильярреалом»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Вильярреалом».



«В этом сезоне мы всегда добивались необходимых результатов, когда это было нужно. Мы хотим добиться успеха и завтра. Да, мы чувствуем давление, но под давлением формируются бриллианты. Надеюсь, завтра мы покажем блестящую игру.



Нужно повысить интенсивность. «Вильярреал» смог выйти из-под прессинга в первой игре. Важно оказывать более серьёзное давление. Мы не должны давать сопернику время, чтобы они могли показать своё мастерство на поле. Нужно совершать тактические фолы, когда это необходимо. Мы должны наказать соперника за то, что они реализовали свои моменты в первом матче. Не стоит болтать много, нужно делать», — приводит слова Нагельсмана Bayern&Germany.



Первая встреча завершилась победой испанской команды со счётом 1:0. Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Бавария» — «Вильярреал» состоится завтра, 12 апреля, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Начало встречи — в 22:00 мск.