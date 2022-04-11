Анчелотти — об ответном матче с «Челси»: они приехали, чтобы победить

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Челси». Первый матч завершился со счётом 3:1 в пользу мадридцев, хет-треком отметился нападающий «сливочных» Карим Бензема.

«Нас ждет тяжёлый матч. Нам придется сражаться. Ожидаем, что «Челси» сделает всё, что в их силах, чтобы пройти дальше.

Слова Тухеля о невозможности камбэка? У каждого своё мнение. Они приехали сюда, чтобы победить», — цитирует тренера мадридцев Football Italia.

Ответный четвертьфинальный матч состоится 12 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Напомним, на стадии 1/8 финала «Челси» по сумме двух матчей обыграл «Лилль» (4:1), а «Реал» оказался сильнее «Пари Сен-Жермен» (3:2).