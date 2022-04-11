Рубен Невеш стал одной из приоритетных целей лондонского «Арсенала»

Португальский полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш стал одной из приоритетных целей летнего трансферного окна для лондонского «Арсенала». Об этом сообщает Sky Sports.

Ожидается, что «Вулверхэмптон» потребует от € 60 млн до € 70 млн за полузащитника, у которого осталось два года по контракту с «волками». Также одним из главных конкурентов «Арсенала» в борьбе за полузащитника станет «Барселона».

Отмечается, что в списках претендентов на игрока «Вулверхэмптона» долгое время значились «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

25-летний португальский футболист выступает за «Вулверхэмптон» с 2017 года. Он провёл за «волков» 176 матчей во всех турнирах и забил 20 голов. За сборную Португалии Невеш выступает с 2015 года и успел провести 26 матчей в футболке национальной команды.