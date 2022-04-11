Ковачич: Модрича трудно остановить, он невероятный футболист

Полузащитник «Челси» Матео Ковачич в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом» поделился мнением о хавбеке испанского клуба Луке Модриче.
«Модрича трудно остановить, потому что он невероятный футболист. Когда я был юным, я восхищался им. Тогда он играл за мой любимый клуб — загребское «Динамо». Теперь, когда мы стали хорошими друзьями, я восхищаюсь им ещё больше. Он отличный человек и прекрасный игрок. Не могу дождаться, когда снова встречусь с ним на поле», — приводит слова Ковачича L'Equipe.
Первая встреча команд завершилась победой «Реала» со счётом 3:1. Ответная игра 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Реал» — «Челси» состоится завтра, 12 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Начало матча — в 22:00 мск.
- 11 апреля 2022
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