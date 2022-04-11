Неманья Видич дал неожиданный совет, как помочь Гарри Магуайру преодолеть игровой спад

Бывший центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Видич дал совет капитану клуба Гарри Магуайру по восстановлению игровой формы и тонуса.

«У каждого игрока в какой-то момент карьеры возникают проблемы с формой. Совершенно очевидно, что Гарри не в лучшей форме в этом сезоне. Я думаю, с этим можно кое-что сделать. Например, не задействовать его в каждом матче, пытаясь привести футболиста в форму через игры. Тренер мог бы выбирать его для наиболее лёгких матчей, которых в английской Премьер-лиге не так уж и много. После этого ему можно будет доверить и более сложные игры.

Игрок должен снова почувствовать себя сильным на поле, а не так, как он себя чувствует сейчас. Трудно играть хорошо, когда ты находишься под таким большим давлением, потому что люди ждут, что ты совершишь ошибку», — приводит слова Видича The Athletic.