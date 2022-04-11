Неманья Видич дал неожиданный совет, как помочь Гарри Магуайру преодолеть игровой спад

Бывший центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Видич дал совет капитану клуба Гарри Магуайру по восстановлению игровой формы и тонуса.
«У каждого игрока в какой-то момент карьеры возникают проблемы с формой. Совершенно очевидно, что Гарри не в лучшей форме в этом сезоне. Я думаю, с этим можно кое-что сделать. Например, не задействовать его в каждом матче, пытаясь привести футболиста в форму через игры. Тренер мог бы выбирать его для наиболее лёгких матчей, которых в английской Премьер-лиге не так уж и много. После этого ему можно будет доверить и более сложные игры.
Игрок должен снова почувствовать себя сильным на поле, а не так, как он себя чувствует сейчас. Трудно играть хорошо, когда ты находишься под таким большим давлением, потому что люди ждут, что ты совершишь ошибку», — приводит слова Видича The Athletic.
- 11 апреля 2022
-
18:33
-
18:30
-
18:26
-
18:23
-
18:09
-
18:03
-
17:57
-
17:53
-
17:39
-
17:35
-
17:35
-
17:20
-
17:13
-
16:59
-
16:51
-
16:32
-
16:25
-
16:21
-
16:18
-
16:09
-
16:02
-
15:45
-
15:45
-
15:38
-
15:19
-
15:17
-
15:07
-
15:02
-
14:55
-
14:52
-
14:47
-
14:31
-
14:30
-
14:29
-
14:15