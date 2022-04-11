Тухель: вряд ли «Челси» удастся отыграться в матче с «Реалом», но попробовать стоит

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Реалом».
«Это невероятно трудное испытание и тяжёлая задача, учитывая обстоятельства первого матча и то, где мы играем. Мы недостаточно агрессивно действовали в первом матче. К тому же у соперника было явное преимущество с точки зрения физической подготовки, потому что «Реал» весь год играл с пятью заменами, а мы выступаем в самой требовательной лиге и сыграли больше всего матчей за сезон.
Понятно, что нам вряд ли удастся отыграться, но попробовать стоит. Попробовать — значит сыграть с максимальной отдачей. Отдадим все силы без оглядки на шансы добиться нужного результата. Это большой матч, большой футбольный вечер, и мы постараемся проявить себя лучше, чем в первом матче», — приводит слова Тухеля пресс-служба УЕФА.
Первая встреча команд завершилась победой «Реала» со счётом 3:1. Ответная игра 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Реал» — «Челси» состоится завтра, 12 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Начало матча — в 22:00 мск.
- 11 апреля 2022
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