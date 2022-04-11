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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» высказался о репутации Рангника в клубе

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» высказался о репутации Рангника в клубе
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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о репутации главного тренера манкунианцев Ральфа Рангника в клубе.

«Ральф Рангник пришел с невероятной репутацией, но сейчас на его начинает давить происходящее в клубе, и он выглядит более слабым и уязвимым на бровке из-за действий игроков на поле, которые не имеют к нему никакого отношения.

Я живу ощущением, что однажды клуб вернётся. Клуб снова станет великим, но это сейчас маловероятно. «Манчестер Юнайтед» возродится, и мы с нетерпением ждём этого дня.

Я чувствую себя так же, как и большинство болельщиков «Манчестер Юнайтед» в данный момент, я не знаю, что делать дальше и что произойдёт», — приводит слова Невилла SkySports.

На данный момент «Манчестер Юнайтед», набрав 51 очко, располагается на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ.

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