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В окружении Левандовского опровергли информацию о согласовании контракта с «Барселоной»

В окружении Левандовского опровергли информацию о согласовании контракта с «Барселоной»
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Нападающий мюнхенской «Баварии» и национальной команды Польши Роберт Левандовски не согласовал контракт с «Барселоной», сообщил источник из окружения польского футболиста.

«Ничего не решено, ничего не согласовано. Левандовски не ведёт переговоров с «Барселоной», а «Барселона» не контактировала с «Баварией», — приводит слова человека из окружения Левандовского Sportowe Fakty.

Ранее сообщалось, что Левандовски согласовал условия трёхлетнего контракта с каталонским клубом. Напомним, действующее соглашение 33-летнего польского форварда с «Баварией» истекает летом 2023 года. В нынешнем сезоне польский футболист принял участие в 29 матчах немецкой Бундеслиги, забил 32 гола и отдал 1 результативную передачу.

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