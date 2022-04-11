Экс-капитан «Локомотива»: игроки оказались не готовы к поездке на поезде в Ростов

Бывший капитан «Локомотива» Владимир Перегонцев прокомментировал результат матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:4).



«В футболе не бывает мелочей. Это мы привыкли путешествовать по железной дороге, а вот нынешние футболисты оказались не готовы к этому. На «Локомотиве» не мог не сказаться 17-часовой переезд на поезде. С точки зрения готовности игроков к матчу – серьёзный фактор.



Молодой арбитр был в некоторых эпизодах непоследователен, уж слишком много времени тратил на просмотры. За время, потраченное судьёй на помощь VAR, команды вполне могли сыграть ещё один тайм.

«Локомотив» не одинок. ЦСКА тоже пропустил четыре гола от «Химок», раскатали армейскую оборону без вариантов. Всё бывает, не стоит делать по одной игре глобальных выводов. Ещё шесть туров до конца чемпионата», — сказал Перегонцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.