Хави высказался о зависимости «Барселоны» от Педри

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о зависимости игры команды от полузащитника Педри.

«Я бы так не сказал. Послушайте, он экстраординарный игрок. Не скупитесь на похвалу в его адрес. Это игрок, чья игра меня восхищает и может изменить ситуацию в матче.

Он забил отличный гол во встрече с «Леванте», но я не думаю, что у команды есть зависимость от него. Френки де Йонг и Нико Гонсалес тоже приложили усилия для победы. Это то, что мы все должны делать», — приводит слова тренера каталонцев Goal.

Вчера, 10 апреля, на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии в рамках 31-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Леванте» принимал «Барселону». Гости одержали победу — 3:2.

На данный момент в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022 «Барселона», набрав 60 очков, располагается на втором месте, а «Леванте» с 22 баллами находится на предпоследней, 19-й строчке. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал» (72).