УЕФА принял решение о частичном закрытии трибун на матче «Атлетико» с «Сити»
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Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между испанским «Атлетико» и английским «Манчестер Сити» состоится при частичном закрытии трибун. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
УЕФА принял решение о частичном закрытии стадиона клуба «Атлетико» на матч с «Манчестер Сити» из-за инцидентов, произошедших во время первого матча между двумя командами.
Первая игра между этими командами завершилась минимальной победой «горожан» — 1:0. Победный гол записал на свой счёт Кевин Де Брёйне.
Напомним, на стадии 1/8 финала «Манчестер Сити» по сумме двух матчей обыграл «Спортинг» (5:0), а «Атлетико» оказался сильнее «Манчестер Юнайтед» (2:1). Ответный четвертьфинальный матч состоится 13 апреля на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде (Испания).
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