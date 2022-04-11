УЕФА принял решение о частичном закрытии трибун на матче «Атлетико» с «Сити»

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между испанским «Атлетико» и английским «Манчестер Сити» состоится при частичном закрытии трибун. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

УЕФА принял решение о частичном закрытии стадиона клуба «Атлетико» на матч с «Манчестер Сити» из-за инцидентов, произошедших во время первого матча между двумя командами.

Первая игра между этими командами завершилась минимальной победой «горожан» — 1:0. Победный гол записал на свой счёт Кевин Де Брёйне.

Напомним, на стадии 1/8 финала «Манчестер Сити» по сумме двух матчей обыграл «Спортинг» (5:0), а «Атлетико» оказался сильнее «Манчестер Юнайтед» (2:1). Ответный четвертьфинальный матч состоится 13 апреля на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде (Испания).