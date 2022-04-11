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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» высказался о том, стоит ли тен Хагу приходить в «МЮ»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» высказался о том, стоит ли тен Хагу приходить в «МЮ»
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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о том, стоит ли наставнику «Аякса» Эрику тен Хагу принимать предложение возглавить клуб из Манчестера из-за нестабильной ситуации внутри команды.

«Если вы посмотрите на то, что «Манчестер Юнайтед» делает с игроками, вы увидите, что в этом сезоне прогресса не добился ни один из них. Посмотрите, что они сделали с Донни ван де Беком. Если бы я был на месте тен Хага, я бы обязательно позвонил Донни: «Как всё устроено там, Донни?». Но не думаю, что он рассказал бы что-то хорошее.

Я подозреваю, что требования тен Хага не финансовые. Они будут касаться контроля, рекрутинга, структуры, молодёжной системы. Я подозреваю, что он хочет удостовериться, что не столкнётся с тем, с чем столкнулись другие тренеры за эти 10 лет».

«Я подозреваю, что Рангник будет говорить с тен Хагом честно и ван де Бек будет говорить с ним честно. Мы знаем, что в «Аяксе» есть Эдвин ван дер Сар, который тоже будет говорить с ним честно. Наверняка они скажут ему, что нужно быть очень осторожным, потому что в данный момент «Олд Траффорд» может стать кладбищем для его репутации», — сказал Невилл в подкасте на Sky Sports.

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