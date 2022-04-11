Защитник «Реала» заразился коронавирусом

Защитник «Реала» Хесус Вальехо заразился коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба мадридского клуба.
25-летний футболист прошёл тестирование на коронавирус, результат теста оказался положительным. Таким образом, Вальехо не сможет принять участия в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Челси».
Первая встреча команд завершилась победой «Реала» со счётом 3:1. Ответная игра 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Реал» — «Челси» состоится завтра, 12 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Начало матча — в 22:00 мск. Действующий победитель Лиги чемпионов — «Челси».
В нынешнем сезоне Вальехо принял участие в одном матче чемпионата Испании и не отметился результативными действиями.
«Реал Мадрид» — «Хетафе». Испанская Примера 2021/2022. 31-й тур:
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