Морено: у «Баварии» прекрасные игроки, но «Вильярреал» должен показать лучшую версию себя

Нападающий «Вильярреала» Жерар Морено поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Баварией».



«Это одна из самых важных игр в истории «Вильярреала». С точки зрения соперника и с точки зрения сложности турнира. Мы будем биться и усердно работать. Я ожидаю, что ответная игра будет отличаться от первой. Сложностей будет больше, потому что «Баварии» придётся отыгрываться. Они очень хороши в нападении. Мы тоже должны быть не хуже. От нас многое требуется.



На кону полуфинал Лиги чемпионов. Несмотря на результат первой игры, «Бавария» — фаворит. Мы ожидаем от соперника лучшего. Они стремятся выйти в следующую стадию, и мы знаем, какими возможностями обладает соперник. У них прекрасные игроки, но мы должны показать лучшую версию себя», — приводит слова Морено Marca.



Напомним, первая встреча команд на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале (Испания) завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Ответный четвертьфинальный матч состоится завтра, 12 апреля, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия).