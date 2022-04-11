УЕФА отстранил тренеров «Будё-Глимт» и «Ромы»
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Главный тренер «Будё-Глимт» Хьетиль Кнутсен и тренер вратарей «Ромы» Нуну Сантуш временно отстранены из-за конфликта, который произошёл между специалистами после первого матча 1/4 финала Лиги конференций (1:2). Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Временное отстранение продлится до тех пор, пока орган УЕФА по контролю, этике и дисциплине не примет решения по делу. Не уточняется, смогут ли тренеры находиться на скамейке запасных.
Ранее капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини рассказал, как наставник «Будё-Глимт» напал на тренера вратарей римской команды после первого матча 1/4 финала Лиги конференций. В норвежском клубе в свою очередь заявили о том, что тренер «Ромы» напал первым.
Ответная встреча состоится 14 апреля в Риме.
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