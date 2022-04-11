Фабио Капелло: думаю, Дзюба смог бы заиграть в Серии А

Бывший тренер сборной России по футболу Фабио Капелло оценил, смог бы форвард «Зенита» Артём Дзюба заиграть в итальянском чемпионате. Капелло также прокомментировал игру форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Думаю, Артём Дзюба смог бы заиграть в Серии А в случае ухода из «Зенита» летом.



Также я очень рад, что Кокорин провёл 10 минут на поле в последнем матче за «Фиорентину»!» — приводит слова Капелло «РБ Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне Кокорин принял участие в шести матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Кокорин стал футболистом итальянского клуба в январе 2021 года, перейдя из московского «Спартака» за € 4,5 млн. Действующее соглашение между «Фиорентиной» и Александром Кокориным истекает летом 2024 года.