«Бешикташ» не будет продлевать Пьянича, полузащитник вернётся в «Барселону»

Боснийский полузащитник Миралем Пьянич, выступающий на правах аренды за турецкий «Бешикташ», в конце сезона вернётся в «Барселону». Об этом сообщает AS.
«Мы не будем продолжать сотрудничество с Миралемом Пьяничем в следующем сезоне», — сказал журналистам спортивный директор «Бешикташа» Джейхун Казанджи.
Босниец только что вернулся в строй после двухмесячного перерыва из-за травмы. В последних двух матчах он вышел на поле со скамейки запасных. Пьянич хорошо стартовал в Турции. Поначалу он был важным игроком, но его выступления ухудшились, а проблемы с травмами указывают на то, что летом «Бешикташ» будет искать другого игрока на эту позицию.
Контракт Пьянича с «Барселоной» рассчитан до 2024 года. В нынешнем сезоне 31-летний босниец в 22 матчах во всех турнирах отдал четыре результативные передачи.
- 11 апреля 2022
-
21:46
-
21:45
-
21:35
-
21:35
-
21:26
-
21:13
-
21:07
-
20:57
-
20:54
-
20:50
-
20:43
-
20:36
-
20:25
-
20:19
-
20:06
-
20:04
-
19:42
-
19:40
-
19:38
-
19:25
-
19:23
-
19:11
-
19:10
-
19:04
-
19:02
-
18:51
-
18:46
-
18:33
-
18:30
-
18:26
-
18:23
-
18:09
-
18:03
-
17:57
-
17:53