«Бешикташ» не будет продлевать Пьянича, полузащитник вернётся в «Барселону»

Боснийский полузащитник Миралем Пьянич, выступающий на правах аренды за турецкий «Бешикташ», в конце сезона вернётся в «Барселону». Об этом сообщает AS.

«Мы не будем продолжать сотрудничество с Миралемом Пьяничем в следующем сезоне», — сказал журналистам спортивный директор «Бешикташа» Джейхун Казанджи.

Босниец только что вернулся в строй после двухмесячного перерыва из-за травмы. В последних двух матчах он вышел на поле со скамейки запасных. Пьянич хорошо стартовал в Турции. Поначалу он был важным игроком, но его выступления ухудшились, а проблемы с травмами указывают на то, что летом «Бешикташ» будет искать другого игрока на эту позицию.

Контракт Пьянича с «Барселоной» рассчитан до 2024 года. В нынешнем сезоне 31-летний босниец в 22 матчах во всех турнирах отдал четыре результативные передачи.