В «Химках» ответили на вопрос о продлении контрактов с Мирзовым и Жирковым

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о возможном продлении контрактов с полузащитником Резиуаном Мирзовым и защитником Юрием Жирковым.

«У Резиуана контракт до конца не текущего сезона, а до конца следующего. Здесь не стоит обсуждать преждевременно.



Продление контракта с Юрием зависит от желания самого игрока и его состояния. Если он будет чувствовать в себе силы, то мы будем обсуждать это. «Химки» заинтересованы в продлении, если с Юрием всё будет хорошо. Мы говорили с ним об этом ещё на стадии заключения контракта, в январе», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Химки» в 24 матчах набрали 24 очка и занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2021/2022.