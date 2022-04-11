В «Химках» ответили на вопрос о продлении контрактов с Мирзовым и Жирковым
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о возможном продлении контрактов с полузащитником Резиуаном Мирзовым и защитником Юрием Жирковым.
«У Резиуана контракт до конца не текущего сезона, а до конца следующего. Здесь не стоит обсуждать преждевременно.
Продление контракта с Юрием зависит от желания самого игрока и его состояния. Если он будет чувствовать в себе силы, то мы будем обсуждать это. «Химки» заинтересованы в продлении, если с Юрием всё будет хорошо. Мы говорили с ним об этом ещё на стадии заключения контракта, в январе», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
«Химки» в 24 матчах набрали 24 очка и занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2021/2022.
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