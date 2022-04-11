«Реал» хотел заключить с Мбаппе такую же договорённость, как с Роналду в 2009-м

«Реал» хотел заключить с Килианом Мбаппе такую же договорённость, как с Криштиану Роналду при его подписании в 2009-м, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

По информации источника, при переговорах о трансфере португальца в нотариально заверенном соглашении было прописано, что «Манчестер Юнайтед» получит € 96 млн, а в случае отказа от сделки со стороны игрока или мадридского клуба предусматривался штраф – € 30 млн.



Чтобы удостовериться в переходе Килиана Мбаппе из «ПСЖ», руководство «Реала» пыталось заключить с форвардом аналогичное соглашение, однако француз отказался его подписывать.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 17 голов и отдал 13 результативных передач в 27 матчах за французский «ПСЖ» в чемпионате страны.