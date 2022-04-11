Нападающий «Наполи» высказался после поражения в матче с «Фиорентиной»
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Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен высказался о шансах неаполитанцев на чемпионство в Серии А после поражения в матче с «Фиорентиной» в рамках 32-го тура итальянской Серии А со счётом 2:3.
«Обидное поражение, но мы не дадим рухнуть нашей надежде; мы продолжаем верить в победу в чемпионате», — написал нигериец в своих соцсетях.
В текущем сезоне Осимхен провёл 26 матчей за неаполитанцев во всех турнирах, в которых забил 16 мячей и отдал пять голевых передач. Нигериец перебрался в Неаполь из «Лилля» в 2020 году. Сумма трансфера составила € 40 млн. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2025 года.
«Наполи» в текущем сезоне Серии А располагается на третьей строчке, набрав 66 очков после 32 туров.
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