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Ротен объяснил, почему считает Мбаппе лучшим футболистом мира

Ротен объяснил, почему считает Мбаппе лучшим футболистом мира
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Бывший полузащитник сборной Франции Жером Ротен поделился мнением о французском нападающем «Пари Сен-Жермен» Килиане Мбаппе.

«Что отличает великих игроков от хороших? Способность сохранять спокойствие и, следовательно, иметь ясность сознания в сложные моменты, когда необходимо включиться и помочь команде. В этом аспекте у Килиана наблюдается стремительный прогресс. Как и Бензема, он знает, как делать абсолютно всё на поле. Видно, что Мбаппе получает удовольствие, когда отдаёт передачи своим партнёрам на поле. Он счастлив и каждый день развивает способности, которые делают его лучшим футболистом мира на данный момент. Кроме игры головой, не знаю, какой ещё аспект своей игры Мбаппе может улучшить», — приводит слова Ротена Le Parisien.

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