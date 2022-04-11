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«Барселона» готова платить Роберту Левандовскому около € 40 млн в год

«Барселона» готова платить Роберту Левандовскому около € 40 млн в год
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«Барселона» готова улучшить условия личного контракта с нападающим мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Робертом Левандовским, сообщает журналист Sky Germany Флориан Плеттенберг.

По информации источника, каталонский клуб серьёзно настроен на приобретение польского футболиста и готов платить ему около € 40 млн в год до вычета налогов. Отмечается, что «Барселона» ещё не согласовала трансфер с «Баварией».

Ранее сообщалось, что Левандовски согласовал условия трёхлетнего контракта с «Барселоной». Позже человек из окружения польского игрока опроверг эту информацию.

В нынешнем сезоне 33-летний польский футболист принял участие в 28 матчах немецкой Бундеслиги, забил 31 гол и отдал одну результативную передачу.

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