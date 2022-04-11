Анчелотти рассказал, хотел ли когда-либо работать в сборной

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, хотел ли поработать с одной из национальных команд вместо работы с клубом.

«Иногда я думал об этом. В 2018 году у меня была возможность тренировать Италию, но мне не нравится тренировать три раза в год. Мне нравится ежедневная работа. Пока не изменится «фишка», в сборную не поеду», – цитирует Анчелотти журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

Напомним, Анчелотти возглавил «Реал» в прошлом году. Ранее специалист уже тренировал мадридский клуб с 2013 по 2015 год. В своём первом сезоне в клубе он привёл «сливочных» к победе в Лиге чемпионов, которая стала для мадридцев 10-й в истории и первой с 2002 года. После ухода из команды в 2015-м Карло возглавлял «Баварию» и «Наполи», а в 2019 году пришёл в «Эвертон».