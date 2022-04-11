Орлов: у Слуцкого раздрай. Игроки недовольны, он сам немного потерян

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о ситуации в казанском «Рубине».

«В «Рубине» потеря нужного микроклимата. У Слуцкого раздрай. Игроки, которые уходят, не очень хорошо говорят о команде и об обстановке внутри. Игроки недовольны, и он сам немного потерян. Это чувствуется, и это видно. Тренер говорит: «Всё против нас». Ну так играет твоя команда. Тренер должен быть самым толерантным, терпеливым. На него смотрят все игроки. Если ты нервничаешь, это передаётся игрокам», — сказал Орлов в видео, опубликованном на YouTube-канале «Такой Футбол».

Казанский «Рубин» в 24 матчах набрал 25 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Зенит» (52).