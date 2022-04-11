Орлов: у Слуцкого раздрай. Игроки недовольны, он сам немного потерян
Поделиться
Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о ситуации в казанском «Рубине».
«В «Рубине» потеря нужного микроклимата. У Слуцкого раздрай. Игроки, которые уходят, не очень хорошо говорят о команде и об обстановке внутри. Игроки недовольны, и он сам немного потерян. Это чувствуется, и это видно. Тренер говорит: «Всё против нас». Ну так играет твоя команда. Тренер должен быть самым толерантным, терпеливым. На него смотрят все игроки. Если ты нервничаешь, это передаётся игрокам», — сказал Орлов в видео, опубликованном на YouTube-канале «Такой Футбол».
Казанский «Рубин» в 24 матчах набрал 25 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Зенит» (52).
Комментарии
- 11 апреля 2022
-
23:17
-
23:06
-
22:53
-
22:35
-
22:30
-
22:30
-
22:25
-
22:23
-
22:13
-
22:10
-
22:09
-
21:53
-
21:46
-
21:45
-
21:35
-
21:35
-
21:26
-
21:13
-
21:07
-
20:57
-
20:54
-
20:50
-
20:43
-
20:36
-
20:25
-
20:19
-
20:06
-
20:04
-
19:42
-
19:40
-
19:38
-
19:25
-
19:23
-
19:11
-
19:10
Партнерский контент