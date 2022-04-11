Сёмин: у Хайкина есть предложение из МЛС

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о возможном продолжении карьеры вратаря норвежского «Будё-Глимт» Никиты Хайкина в РПЛ.

«Большой вопрос, согласится ли он вернуться в Россию. Ему должны предложить очень хорошие условия. Повторюсь, Никита выступает за сильную команду. Все наши коллективы вылетели из еврокубков, а «Будё-Глимт» борется за победу в ЛК. Насколько знаю, у него есть интересное предложение из североамериканской МЛС. А сам вратарь всегда мечтал выступать в АПЛ», — приводит слова Сёмина RT.

7 апреля на стадионе «Аспмюра» в Будё (Норвегия) в первом матче 1/4 финала Лиги конференций «Будё-Глимт» принимал «Рому». Хозяева одержали победу, счёт — 2:1. Ответная игра состоится 14 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме.