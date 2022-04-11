«Реал» готов предложить Мбаппе контракт на пять лет с зарплатой в € 50 млн за сезон

«Реал» готов сделать нападающему «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиану Мбаппе внушительное предложение, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.



По информации источника, если Мбаппе даст согласие на переход, мадридский клуб намерен предложить французскому форварду контракт, рассчитанный на пять лет. По соглашению зарплата Мбаппе составит € 50 млн в год. Также футболист получит бонус в размере € 100 млн.



Ранее стало известно, что «Реал» хотел заключить с Мбаппе такую же договорённость, как с Криштиану Роналду при его подписании в 2009 году. Тогда в соглашении было прописано, что «Манчестер Юнайтед» получит € 96 млн, а в случае отказа от сделки со стороны игрока или мадридского клуба предусматривался штраф – € 30 млн.



В нынешнем сезоне Мбаппе забил 17 голов и отдал 13 результативных передач в 27 матчах за французский «ПСЖ» в чемпионате страны.