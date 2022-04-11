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Аршавин посмеялся над статистическими показателями Глушакова в игре с ЦСКА

Аршавин посмеялся над статистическими показателями Глушакова в игре с ЦСКА
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Бронзовый призёр чемпионата Европы Андрей Аршавин прошёлся по статистическим показателям полузащитника подмосковных «Химок» Дениса Глушакова в матче с ЦСКА.

«Знаешь, почему он столько пробежал? Посмотри точность передач, каждая вторая чужому идёт. Если бы точность передач была выше, то и общий пробег был бы ниже. Выигранные единоборства – 25%. Из четырёх одно выиграно. И вы им восхищаетесь всю программу, 1 час 14 минут уже. Если бы я 11 тысяч метров пробежал, меня в реанимацию увезли бы уже, думаю», — сказал Аршавин в эфире «Матч Премьер».

9 апреля был сыгран матч «Химки» — ЦСКА. Победу в нём одержала подмосковная команда со счётом 4:2. Для «Химок» эта победа над ЦСКА стала первой в истории в Российской Премьер-Лиге. Подопечные Юрана уступали к перерыву со счётом 1:2, но во втором тайме забили три безответных мяча и выиграли.

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