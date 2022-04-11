Суд в Англии рассматривает дело грабителя, напавшего на экс-игрока «Челси» Коула в 2020-м

Королевский суд Ноттингема рассматривает дело Кёртиса Дилкса, обвиняемого в участии в ограблении дома экс-защитника «Челси» и сборной Англии Эшли Коула, сообщает Sky Sports.
Дилкс обвиняется в принадлежности к банде из четырёх человек, которые в январе 2020 года ворвались в дом бывшего защитника сборной Англии, а затем похитили драгоценности, мобильные телефоны и ключи от машины.
Также Дилкс обвиняется в том, что он входил в банду из шести человек, которая якобы украла «Портлендскую тиару» стоимостью £ 3,75 млн (€ 4,5 млн) из поместья Уэлбек в 2018 году.
Эшли Коул выступал в составе таких клубов, как «Арсенал», «Кристал Пэлас», «Челси», «Рома», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Дерби Каунти». В августе 2019 года Коул объявил о завершении профессиональной карьеры.
- 12 апреля 2022
-
00:43
-
00:32
-
00:29
-
00:14
-
00:04
- 11 апреля 2022
-
23:56
-
23:41
-
23:37
-
23:29
-
23:22
-
23:17
-
23:06
-
22:53
-
22:35
-
22:30
-
22:30
-
22:25
-
22:23
-
22:13
-
22:10
-
22:09
-
21:53
-
21:46
-
21:45
-
21:35
-
21:35
-
21:26
-
21:13
-
21:07
-
20:57
-
20:54
-
20:50
-
20:43
-
20:36
-
20:25