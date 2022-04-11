Суд в Англии рассматривает дело грабителя, напавшего на экс-игрока «Челси» Коула в 2020-м

Королевский суд Ноттингема рассматривает дело Кёртиса Дилкса, обвиняемого в участии в ограблении дома экс-защитника «Челси» и сборной Англии Эшли Коула, сообщает Sky Sports.

Дилкс обвиняется в принадлежности к банде из четырёх человек, которые в январе 2020 года ворвались в дом бывшего защитника сборной Англии, а затем похитили драгоценности, мобильные телефоны и ключи от машины.

Также Дилкс обвиняется в том, что он входил в банду из шести человек, которая якобы украла «Портлендскую тиару» стоимостью £ 3,75 млн (€ 4,5 млн) из поместья Уэлбек в 2018 году.

Эшли Коул выступал в составе таких клубов, как «Арсенал», «Кристал Пэлас», «Челси», «Рома», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Дерби Каунти». В августе 2019 года Коул объявил о завершении профессиональной карьеры.