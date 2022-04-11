Луис Мурьель повторил рекорд Серии А, забив 25 мячей после выхода на замену

Нападающий «Аталанты» Луис Мурьель побил рекорд Серии А, забив 25 мячей после выхода на замену, сообщает Football Italia со ссылкой на OptaPaolo.

Игрок сборной Колумбии в воскресном матче с «Сассуоло» появился на поле со скамейки запасных и забил единственный гол «Аталанты». Мурьель повторил рекорд Серии А по этому показателю, который ранее установил Алессандро Матри.

На счету Мурьеля теперь стало 94 гола в 275 матчах Серии А за «Лечче», «Удинезе», «Сампдорию» и «Аталанту».

Матри, которому сейчас 37 лет, завершил карьеру в 2020 году, забив 92 гола в 346 матчах Серии А. Центральный нападающий за период выступлений в Серии А играл за «Кальяри», «Ювентус», «Милан», «Фиорентину», «Дженоа», «Лацио» и «Сассуоло».