Серхио Рамос: хотел бы играть ещё четыре-пять лет на высоком уровне

36-летний защитник «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос рассказал, сколько ещё планирует играть на топ-уровне.



«Я хотел бы играть ещё четыре-пять лет на высоком уровне, а затем получить другой опыт. У меня ещё два года по контракту с «ПСЖ», и я постараюсь, чтобы их стало три. Потом посмотрим. Пока в физическом плане всё в порядке. Думаю, могу сосредоточиться на своей цели», — приводит слова Рамоса журналист Адриен Греньер.



Рамос в прошлое летнее трансферное окно перешёл во французскую команду на правах свободного агента. Соглашение Рамоса с «Пари Сен-Жермен» истекает в 2023 году. В нынешнем сезоне защитник принял участие в шести матчах французской Лиги 1 и забил один гол. С 2005 года Рамос вызывается в сборную Испании.

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