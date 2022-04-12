Серхио Рамос: хотел бы играть ещё четыре-пять лет на высоком уровне
Поделиться
36-летний защитник «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос рассказал, сколько ещё планирует играть на топ-уровне.
«Я хотел бы играть ещё четыре-пять лет на высоком уровне, а затем получить другой опыт. У меня ещё два года по контракту с «ПСЖ», и я постараюсь, чтобы их стало три. Потом посмотрим. Пока в физическом плане всё в порядке. Думаю, могу сосредоточиться на своей цели», — приводит слова Рамоса журналист Адриен Греньер.
Рамос в прошлое летнее трансферное окно перешёл во французскую команду на правах свободного агента. Соглашение Рамоса с «Пари Сен-Жермен» истекает в 2023 году. В нынешнем сезоне защитник принял участие в шести матчах французской Лиги 1 и забил один гол. С 2005 года Рамос вызывается в сборную Испании.
Новость по темеРотен — Рамосу: заткнись и выполняй свою работу на поле
Комментарии
- 12 апреля 2022
-
00:43
-
00:32
-
00:29
-
00:14
-
00:04
- 11 апреля 2022
-
23:56
-
23:41
-
23:37
-
23:29
-
23:22
-
23:17
-
23:06
-
22:53
-
22:35
-
22:30
-
22:30
-
22:25
-
22:23
-
22:13
-
22:10
-
22:09
-
21:53
-
21:46
-
21:45
-
21:35
-
21:35
-
21:26
-
21:13
-
21:07
-
20:57
-
20:54
-
20:50
-
20:43
-
20:36
-
20:25
Партнерский контент