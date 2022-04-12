Каннаваро назвал ненормальным то, что Италия пропускает чемпионат мира

Чемпион мира итальянский защитник Фабио Каннаваро высказался о непопадании сборной Италии на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

«Вполне естественно, что, когда Италия не попадает на такой важный турнир, как чемпионат мира, определённые имена тут же попадают в газеты. Я был игроком и капитаном этой сборной, но правда в том, что в слухах о моём назначении на пост тренера никогда не было ничего правдивого. Я был доволен этими слухами, так как это означало то, что я много сделал для этой сборной, но у нас никогда не было переговоров.

Что меня пугает, так это то, что я вижу, как к непопаданию на чемпионат мира относятся как к чему-то нормальному. Люди, кажется, смирились с этим. Система не работает. Мы не прогрессируем ни в европейских клубных турнирах, ни в турнирах сборных, так что что-то должно измениться», — приводит слова Каннаваро Sky Sport Italia.