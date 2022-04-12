Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Каннаваро назвал ненормальным то, что Италия пропускает чемпионат мира

Каннаваро назвал ненормальным то, что Италия пропускает чемпионат мира
Комментарии

Чемпион мира итальянский защитник Фабио Каннаваро высказался о непопадании сборной Италии на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

«Вполне естественно, что, когда Италия не попадает на такой важный турнир, как чемпионат мира, определённые имена тут же попадают в газеты. Я был игроком и капитаном этой сборной, но правда в том, что в слухах о моём назначении на пост тренера никогда не было ничего правдивого. Я был доволен этими слухами, так как это означало то, что я много сделал для этой сборной, но у нас никогда не было переговоров.

Что меня пугает, так это то, что я вижу, как к непопаданию на чемпионат мира относятся как к чему-то нормальному. Люди, кажется, смирились с этим. Система не работает. Мы не прогрессируем ни в европейских клубных турнирах, ни в турнирах сборных, так что что-то должно измениться», — приводит слова Каннаваро Sky Sport Italia.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022