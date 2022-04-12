«Реал» может подписать ещё одного бразильского защитника «Шахтёра»

Мадридский «Реал» рассматривает возможность приобретения защитника донецкого «Шахтёра» Додо, сообщает DefensaCentral.

По информации источника, игроком также интересуется мюнхенская «Бавария». Сейчас бразилец вернулся на родину из-за ситуации в Украине.

Контракт Додо с «Шахтёром» рассчитан до 31 августа 2025 года. В текущем сезоне УПЛ бразилец отдал четыре результативных передачи, приняв участие в 26 матчах. Бразилец, перешедший в «Шахтёр» в 2018 году, ранее выступал за «Коритибу», а также играл в аренде за португальскую «Виторию Гимарайнш». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 20 млн.

Ранее мадридский клуб арендовал у «Шахтёра» бразильца Винисиуса Тобиаса, который перешёл в стан «горняков» в январе и так и не сыграл за клуб ни одного официального матча.