За Карима Бензема проголосовали на выборах президента Франции. Голос не был учтён
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За нападающего «Реала» Карима Бензема проголосовали на выборах президента Франции, сообщает Footmercato.
По информации источника, один избиратель из коммуны Рубе отдал свой голос за 34-летнего французского форварда в первом туре выборов главы государства. Голос избирателя не был учтён, так как Бензема не был зарегистрирован как кандидат в президенты Франции.
Напомним, первый тур выборов президента Франции состоялся 10 апреля. Во второй тур президентских выборов вышли действующий глава государства Эммануэль Макрон и лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Второй тур состоится 24 апреля.
В нынешнем сезоне Бензема принял участие в 27 матчах чемпионата Испании, забил 24 гола и отдал 11 результативных передач.
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