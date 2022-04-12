За Карима Бензема проголосовали на выборах президента Франции. Голос не был учтён

За нападающего «Реала» Карима Бензема проголосовали на выборах президента Франции, сообщает Footmercato.



По информации источника, один избиратель из коммуны Рубе отдал свой голос за 34-летнего французского форварда в первом туре выборов главы государства. Голос избирателя не был учтён, так как Бензема не был зарегистрирован как кандидат в президенты Франции.



Напомним, первый тур выборов президента Франции состоялся 10 апреля. Во второй тур президентских выборов вышли действующий глава государства Эммануэль Макрон и лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Второй тур состоится 24 апреля.



В нынешнем сезоне Бензема принял участие в 27 матчах чемпионата Испании, забил 24 гола и отдал 11 результативных передач.

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