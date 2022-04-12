Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

За Карима Бензема проголосовали на выборах президента Франции. Голос не был учтён

За Карима Бензема проголосовали на выборах президента Франции. Голос не был учтён
Комментарии

За нападающего «Реала» Карима Бензема проголосовали на выборах президента Франции, сообщает Footmercato.

По информации источника, один избиратель из коммуны Рубе отдал свой голос за 34-летнего французского форварда в первом туре выборов главы государства. Голос избирателя не был учтён, так как Бензема не был зарегистрирован как кандидат в президенты Франции.

Напомним, первый тур выборов президента Франции состоялся 10 апреля. Во второй тур президентских выборов вышли действующий глава государства Эммануэль Макрон и лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Второй тур состоится 24 апреля.

В нынешнем сезоне Бензема принял участие в 27 матчах чемпионата Испании, забил 24 гола и отдал 11 результативных передач.

Новость по теме
Анчелотти: «Реал» зависим от Бензема
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022