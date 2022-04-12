«Манчестер Сити» сделал грандиозное предложение по Холанду с € 70 млн комиссионных

Английский «Манчестер Сити» находится в продвинутых переговорах по 21-летнему норвежскому звёздному нападающему дортмундской «Боруссии» Эрлингу Холанду. Об этом сообщает Sky Sport Italy.
Как отмечает источник, «Манчестер Сити» уже отправил грандиозное предложение по игроку дортмундскому клубу – оно включает в себя активацию пункта об отступных в размере € 75 млн, а также € 70 млн комиссионных выплат его агенту Мино Райоле. Самому футболисту будет предложено 5-летнее соглашение с зарплатой в € 30 млн за сезон.
Напомним, Холанд стал игроком «Боруссии» в январе 2020 года, перейдя из «Зальцбурга» за € 20 млн. В нынешнем сезоне норвежский форвард принял участие в 14 матчах немецкой Бундеслиги, в которых стал автором 16 голов и шести голевых передач. В трёх матчах Лиги чемпионов Холанд забил три гола. Контракт Холанда с немецким клубом истекает летом 2024 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 150 млн.
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