«Словно оказался на дне». Канселу трогательно рассказал о гибели матери в автокатастрофе

27-летний португальский крайний защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу трогательно рассказал о том, как повлияла на его жизнь гибель матери в автокатастрофе девять лет назад.

«Я очень похож по характеру на свою покойную маму. Только я знаю, что она сделала для меня – все трудности, через которые мы прошли, разговоры, которые она вела со мной, когда дома не было денег. Я был бы готов на всё, чтобы обеспечить ей лучшее будущее и жизнь, в которой ей бы не приходилось работать. И сегодня, несмотря на то, что её уже нет рядом, я делаю всё, чтобы она гордилась мной.

Она была жизнерадостным человеком, и даже если она уставала, у неё всегда находилось время для меня и моего брата. Сегодня я тоже стараюсь не позволять своей семье ни в чём нуждаться. Я стараюсь подарить своей дочери и своей девушке ту любовь, которую она подарила мне.

Когда я потерял маму, я чувствовал себя так, словно оказался на дне. Я чувствовал себя роботом, который должен делать свою работу и возвращаться домой – и так день за днём. Я не получал удовольствия от футбола, и играл, потому что должен был. Я действительно думал о том, чтобы сдаться, потому что это больше не имело смысла.

Моя любовь к игре начала постепенно возвращаться, так я стал всё больше улыбаться. Вот в чём суть жизни. Какими бы большими ни были наши потери, мы должны продолжать. Я много читал о воинах, и некоторые вещи действительно находят отклик во мне.

Я бы очень хотел иметь возможность поговорить со своей матерью, потому что мне всегда не хватает этого. Даже когда я достигаю чего-то важного, это чувство всегда присутствует. Как будто в моём сердце всегда пустота, потому что её физически нет рядом.

В Португалии я всегда хожу на кладбище, чтобы повидаться с ней. Это как обязательство, которое у меня есть. Вот где мне хорошо. Даже несмотря на то, что физически её нет рядом, я чувствую себя хорошо. Это очищает мою душу и помогает мне жить счастливее», — приводит слова Канселу Goal со ссылкой на Champions Journal.