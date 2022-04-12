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Каземиро назвал самого важного игрока «Реала» прямо сейчас

Каземиро назвал самого важного игрока «Реала» прямо сейчас
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Бразильский полузащитник мадридского «Реала» Каземиро рассказал о самом важном игроке «сливочных» прямо сейчас.

«Изменилось лишь количество голов, что Бензема забивает. Всё остальное осталось таким же. Мы видим всё, что он делает изо дня в день. Он часть истории этого клуба. Играть с ним — большая честь для всех нас. Сейчас он самый важный игрок этой команды», — приводит слова Каземиро официальный сайт УЕФА.

Напомним, мадридцы в гостях в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА переиграли «Челси» со счётом 3:1, Карим оформил хет-трик. Бензема достиг отметки в 82 мяча в Лиге чемпионов. 34-летний форвард стал четвёртым игроком в истории турнира, который забил более 80 мячей.

Ответный четвертьфинальный матч состоится сегодня, 12 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания).

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