Хуан Куадрадо может перейти в «Тоттенхем»
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Английский «Тоттенхем» заинтересован в подписании вингера «Ювентуса» Хуана Куадрадо в ближайшее трансферное окно, речь идёт о переходе футболиста в качестве свободного агента, сообщает TemTalk.
В последние месяцы между Куадрадо и «Ювентусом» идут напряжённые переговоры по продлению контракта, однако стороны далеки от заключения соглашения.
Напомним, Хуан Куадрадо был игроком «Челси» и выступал в АПЛ с 2015 по 2017 годы, где за 13 проведённых матчей не отметился результативными действиями.
В нынешнем сезоне Серии А тридцатитрёхлетний колумбийский полузащитник провёл за «Ювентус» 30 матчей, забив 4 гола и отдав 3 результативные передачи.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Куадрадо в € 10 млн.
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