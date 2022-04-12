Хуан Куадрадо может перейти в «Тоттенхем»

Английский «Тоттенхем» заинтересован в подписании вингера «Ювентуса» Хуана Куадрадо в ближайшее трансферное окно, речь идёт о переходе футболиста в качестве свободного агента, сообщает TemTalk.

В последние месяцы между Куадрадо и «Ювентусом» идут напряжённые переговоры по продлению контракта, однако стороны далеки от заключения соглашения.

Напомним, Хуан Куадрадо был игроком «Челси» и выступал в АПЛ с 2015 по 2017 годы, где за 13 проведённых матчей не отметился результативными действиями.

В нынешнем сезоне Серии А тридцатитрёхлетний колумбийский полузащитник провёл за «Ювентус» 30 матчей, забив 4 гола и отдав 3 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Куадрадо в € 10 млн.