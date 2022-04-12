«Ювентус» начал переговоры о продлении контракта с Маттиа Перином

«Ювентус» начал переговоры о продлении контракта с итальянским голкипером Маттиа Перином, сообщает известный инсайдер Николо Скира в своём «твиттере».



По информации источника, итальянский клуб намерен продлить текущее соглашение до 2025 года.



Действующее соглашение 29-летнего голкипера с «Ювентусом» рассчитано до лета 2022 года. Ранее сообщалось, что новый контракт Перина будет действовать до 2024 года.



Напомним, Перин перешёл в «Ювентус» из «Дженоа» в 2018 году. В нынешнем сезоне вратарь принял участие в 8 матчах за туринский клуб во всех турнирах, а в 3 играх оставил ворота своей команды в неприкосновенности. С 2014 по 2018 год Перин вызывался в национальную команду Италии.



«Ювентус» в 32 матчах набрал 62 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице итальянской Серии А.

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