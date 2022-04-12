«ПСЖ» надеется сохранить в своём составе Хави Симонса
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«Пари-Сен Жермен» попытается продлить истекающий контракт с полузащитником Хави Симонсом, сообщает Le Parisien.
Молодой голландец отсутствовал в заявке «ПСЖ» на последний матч против «Клермона». Встреча завершилась разгромной победой парижан со счётом 1:6. Хет-триком в составе гостей отметились Неймар и Мбаппе.
Отсутствие Хави Симонса в заявке на матч вызвало много разговоров среди болельщиков. Последний раз Симонс играл за «ПСЖ» 11 февраля в домашнем поединке против «Рена».
Контракт Хави Симонса с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года, однако парижский гранд надеется на продление соглашения.
В текущем сезоне Хави Симонс провёл за «ПСЖ» 7 матчей во всех турнирах, отдав один голевой пас.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Симонса в € 3 млн.
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