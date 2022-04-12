«Арсенал» сделает ещё одно предложение по Рубену Невешу
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Лондонский «Арсенал» сделает ещё одно предложение по португальскому полузащитнику «Вулверхэмптона» Рубену Невешу, сообщает известный инсайдер Николо Скира в своём «твиттере».
По информации источника, португалец по-прежнему ключевая цель клуба из Лондона. «Арсенал» не намерен останавливаться и сделает ещё одно предложение, чтобы достичь договорённости.
Примечательно, что в списках претендентов на игрока «Вулверхэмптона» долгое время значились «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».
25-летний португальский футболист выступает за «Вулверхэмптон» с 2017 года. Он провёл за «волков» 176 матчей во всех турнирах и забил 20 голов. За сборную Португалии Невеш выступает с 2015 года и успел провести 26 матчей в футболке национальной команды.
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