«Ньюкасл» может приобрести Леандро Троссарда

Английский «Ньюкасл Юнайтед» включил в список трансферных целей левого вингера «Брайтона энд Хоув Альбион» Леандро Троссарда, сообщает Mail.
Ожидается, что летом будет продан нападающий «сорок» Аллан Сент-Максимен, а вырученные от его продажи деньги пойдут на покупку новых футболистов, в числе которых может оказаться 27-летний крайний нападающий Леандро Троссард.
Источник также сообщает, что в список трансферных целей «Ньюкасла», помимо футболиста «Брайтона», также входит крайний нападающий «Байера» Мусса Диаби.
В текущем сезоне АПЛ бельгиец Леандро Тросард сыграл за «Брайтон» 29 игр, забив 5 голов и отдав одну результативную передачу.
1 июля 2019 года Троссард перешёл из «Генка» в «Брайтон», сумма трансфера составила € 20 млн.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Троссарда в € 17 млн.
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