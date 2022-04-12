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«Вильярреал» хочет подписать контракт с Ло Чельсо на постоянной основе

«Вильярреал» хочет подписать контракт с Ло Чельсо на постоянной основе
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Испанский «Вильярреал» хочет начать переговоры с «Тоттенхем Хотспур» о переходе полузащитника Джовани Ло Чельсо на постоянной основе, сообщает в своём «твиттере» журналист Николо Скира.

Аргентинский футболист в настоящее время находится в «Вильярреале» в аренде без права выкупа.
По сведениям источника, главный тренер испанского клуба Унаи Эмери считает Ло Чельсо одним из ключевых игроков клуба и хочет сохранить его в своём составе на будущий сезон.

31 января 2022 года Ло Чельсо перешёл в «Вильярреал» из «Тоттенхема» на правах годичной аренды. В текущем сезоне Ла Лиги полузащитник сыграл 9 матчей, не отметившись результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Джовани Ло Чельсо в € 22 млн.

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