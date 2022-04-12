«Барселона» готовит контракт полузащитнику «ПСЖ»

«Барселона» намерена вернуть в команду полузащитника французского «ПСЖ» Ксави Симонса. Об этом сообщает Sport.es.

По сведениям источника, испанский клуб готовит контракт 18-летнему футболисту, чьё соглашение с парижанами истекает в конце текущего сезона. Сообщается, что у Симонса, помимо интереса «Барселоны», есть ряд предложений от других команд.

Симонс находился в структуре «Барселоны» с 2010 по 2019 год, перейдя в «ПСЖ» в статусе свободного агента. За первую команду парижан нидерландский футболист принял участие в девяти матчах, отдав результативную передачу.

«Барселона» на 92-й минуте вырвала победу в матче с «Леванте»:

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