В «ПСЖ» опровергли слухи о продаже клуба после чемпионата мира

Представители «ПСЖ» заявили, что слухи о продаже клуба после чемпионата мира в Катаре не имеют ничего общего с действительностью. Ранее испанское шоу El Chiringuito утверждало, что катарские владельцы «ПСЖ» покинут клуб после ЧМ и что парижская команда существует в нынешнем виде последние восемь месяцев.

«Клуб категорически и полностью опровергает эту фальшивую новость. «ПСЖ» убеждён, что то, что это заявление поступило из испанского источника – не является совпадением», — приводит слова представителей клуба Get French Football News со ссылкой на RMC Sport.

Слухи о продаже «ПСЖ» появились на фоне попыток мадридского «Реала» подписать Килиана Мбаппе в конце сезона, поскольку француз всё ещё не решил, останется ли он в «ПСЖ» или переедет в Испанию.