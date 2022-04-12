В «ПСЖ» опровергли слухи о продаже клуба после чемпионата мира

Представители «ПСЖ» заявили, что слухи о продаже клуба после чемпионата мира в Катаре не имеют ничего общего с действительностью. Ранее испанское шоу El Chiringuito утверждало, что катарские владельцы «ПСЖ» покинут клуб после ЧМ и что парижская команда существует в нынешнем виде последние восемь месяцев.
«Клуб категорически и полностью опровергает эту фальшивую новость. «ПСЖ» убеждён, что то, что это заявление поступило из испанского источника – не является совпадением», — приводит слова представителей клуба Get French Football News со ссылкой на RMC Sport.
Слухи о продаже «ПСЖ» появились на фоне попыток мадридского «Реала» подписать Килиана Мбаппе в конце сезона, поскольку француз всё ещё не решил, останется ли он в «ПСЖ» или переедет в Испанию.
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