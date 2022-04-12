«Ювентус» готов перехватить трансферную цель «Манчестер Юнайтед» и «Баварии»
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Итальянский «Ювентус» рассматривает покупку нападающего нидерландского «Аякса» Антони в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Calciomercato.
По сведениям источника, в услугах бразильского футболиста также заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Бавария». Сообщается, что «Аякс» запросит за трансфер 22-летнего игрока € 35 млн.
Антони выступает за амстердамский клуб с 2020 года, перейдя из бразильского «Сан-Паулу» за € 15,75 млн. В нынешнем сезоне на счету футболиста сборной Бразилии 33 проведённых матча во всех турнирах, 12 забитых голов и 10 результативных передач.
Соглашение между Антони и «Аяксом» истекает в 2025 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 35 млн.
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