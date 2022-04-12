«Барселона» определилась с суммой, которую готова заплатить за Левандовского

Испанская «Барселона» оценивает возможный переход нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовского в команду в € 30 млн. Об этом сообщает Goal.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб серьёзно настроен на приобретение польского футболиста и готов платить ему около € 40 млн в год до вычета налогов. Отмечается, что «Барселона» ещё не согласовала трансфер с «Баварией».

33-летний Левандовски перешёл в немецкую команду в 2014 году. В нынешнем сезоне на счету нападающего 46 голов и четыре результативные передачи в 40 матчах во всех турнирах. Соглашение Левандовского с клубом истекает в 2023 году.

«Барселона» на 92-й минуте вырвала победу в матче с «Леванте»:

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