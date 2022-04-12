Чемпион мира-2014 близок к переходу в «Астон Виллу» Джеррарда

Английская «Астон Вилла» провела переговоры с защитником мёнхенгладбахской «Боруссии» Маттиасом Гинтером. Об этом сообщает Sky Deutschland.
28-летний Гинтер стал игроком мёнхенгладбахской «Боруссии» в 2017 году. Ранее немецкий защитник выступал за «Фрайбург» и дортмундскую «Боруссию». В составе сборной Германии Гинтер стал чемпионом мира (2014) и обладателем Кубка конфедераций (2017).
В нынешнем сезоне защитник в 26 матчах немецкой Бундеслиги забил один гол.
Ранее сообщалось, что лондонский «Арсенал» заинтересован в покупке полузащитника «Астон Виллы» Дугласа Луиса в летнее трансферное окно.
Главным тренером клуба из Бирмингема является Стивен Джеррард. Сейчас команда под его руководством занимает в турнирной таблице чемпионата Англии 12-е место.
- 12 апреля 2022
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