Чемпион мира-2014 близок к переходу в «Астон Виллу» Джеррарда

Английская «Астон Вилла» провела переговоры с защитником мёнхенгладбахской «Боруссии» Маттиасом Гинтером. Об этом сообщает Sky Deutschland.

28-летний Гинтер стал игроком мёнхенгладбахской «Боруссии» в 2017 году. Ранее немецкий защитник выступал за «Фрайбург» и дортмундскую «Боруссию». В составе сборной Германии Гинтер стал чемпионом мира (2014) и обладателем Кубка конфедераций (2017).

В нынешнем сезоне защитник в 26 матчах немецкой Бундеслиги забил один гол.

Ранее сообщалось, что лондонский «Арсенал» заинтересован в покупке полузащитника «Астон Виллы» Дугласа Луиса в летнее трансферное окно.



Главным тренером клуба из Бирмингема является Стивен Джеррард. Сейчас команда под его руководством занимает в турнирной таблице чемпионата Англии 12-е место.