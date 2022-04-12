Клаудиньо: из Дзюбы вышел бы отличный бразилец!

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо признался, что считает нападающего сине-бело-голубых Артёма Дзюбу очень техничным футболистом.
«Дзюба очень техничный, сложно найти футболиста с габаритами Артёма и его техникой. Так что из него вышел бы отличный бразилец! И соглашусь с Дугласом Сантосом — Круговой тоже играет вполне по-бразильски, качественно и сильно.
Дзюба пытается говорить что-то на испано-португальский манер? Думаю, что всё же мы, бразильцы, знаем больше слов на русском, чем он на португальском, ха-ха! Но и он, конечно, от нас не очень отстаёт — за крепким словом в карман не полезет. Артём — отличный парень, рядом с ним никогда не бывает скучно», — приводит слова Клаудиньо «РИА Новости Спорт».
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