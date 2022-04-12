Ральф Рангник разочаровался в селекционной службе «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник разочаровался в работе селекционной службы команды. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на ESPN.

По сведениям источника, 63-летний Рангник, который возглавил команду в декабре 2021 года, сразу же запросил у селекционной службы отчёт по полузащитнику «РБ Лейпциг» Кристоферу Нкунку. Сообщается, что ответ от скаутов стал для Рангника разочаровывающим. Селекционная служба не смогла составить отчёт по французскому хавбеку.

Рангник будет временным тренером «Манчестер Юнайтед» до конца сезона, затем он станет советником в клубе. С июля по ноябрь прошлого года немецкий специалист занимал должность директора по спорту и коммуникациям в московском «Локомотиве».

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».