«Барселона» может подписать бразильского защитника «Арсенала»

Центральный защитник лондонского «Арсенала» Габриэл Магальянс попал в сферу интересов каталонской «Барселоны». Об этом сообщает Diario Sport.

24-летний защитник является твёрдым игроком основы «канониров» и, несмотря на молодость, уже стал интересен многим ведущим европейским футбольным клубам. «Барселоне» необходим левоногий центральный защитник, поскольку сине-гранатовые хотят прекратить трудовые отношения с Юмтити и Лангле.

Таким образом, в распоряжении «Барселоны» останутся Пике, Эрик Гарсия, Араухо и, по слухам, приходящий из «Челси» датчанин Кристенсен. Одним из самых интересных вариантов левоногих центральных защитников для «Барсы» является как раз Магальянс.

«Арсеналу» будут необходимы средства для усиления состава, и английский клуб может рассмотреть в том числе обмен футболистами с каталонским клубом. В сделку могут быть включены вратарь Нето, игрок нападения Мемфис Депай или полузащитник Рики Пуч.